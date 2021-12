Diocesi: Trapani, un incontro ecumenico tra diverse Chiese cristiane sul Natale

La comune celebrazione del Natale di Gesù, seppur con modalità diverse nelle diverse tradizioni, sarà occasione per un incontro ecumenico tra le diverse chiese cristiane presenti nel territorio del Trapanese. Su iniziativa dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo ed il dialogo martedì 14 dicembre, alle 18.30, nella chiesa di Sant’Alberto a Trapani si terrà un incontro di preghiera e meditazione condivisa sul prologo del Vangelo di Giovanni.

Sono invitati i pastori e i fedeli della la Chiesa valdese (Trapani Marsala), la Chiesa Ortodossa rumena, la Chiesa evangelica della Riconciliazione (Alcamo), la Chiesa evangelica di Fede Cristiana (Erice), la Chiesa Cristiana Parola di Fede (Trapani), la Chiesa Cristiana Evangelica Missione libera Bethel (Marsala-Trapani), la Chiesa cristiana Jeshua. “Sarà un’occasione semplice ma privilegiata per condividere ciò che sentiamo e crediamo, attraverso la ricchezza della diversità creativa dello Spirito e l’armonia dell’unità nella fede nel Dio di Gesù Cristo – dice la direttrice dell’Ufficio, Francesca Messina -. Un incontro dedicato all’ascolto della Parola del Vangelo e all’ascolto gli uni degli altri”.