Pnrr: Mattarella, “ha un’importanza cruciale per aumentare il potenziale di crescita e porre il Paese su un sentiero più sostenibile”

“L’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenuto dalla Unione europea, riveste un’importanza cruciale per aumentare il potenziale di crescita e porre il nostro Paese su un sentiero più sostenibile, dal punto di vista ambientale e sociale, oltre che sul fronte delle finanze pubbliche”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, Daniele Vaccarino, in occasione dell’assemblea dell’organizzazione.

Per il presidente, “interventi in istruzione e formazione saranno decisivi per diffondere competenze adeguate, sia nella pubblica amministrazione sia nel sistema produttivo – incluso il lavoro autonomo e le piccole imprese – per affrontare al meglio la transizione digitale e ecologica”. “L’intera comunità – ammonisce Mattarella – è chiamata a una straordinaria prova di responsabilità e iniziativa; le istituzioni e le forze economiche e sociali e le rappresentanze di categoria sono chiamate a partecipare attivamente allo sviluppo della vita economica del Paese in questa stagione decisiva”.