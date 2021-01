Perù: terzo anniversario visita del Papa. Mons. Castillo (Lima), “ci ha preparato a vivere la pandemia”

La Chiesa peruviana, mentre è in corso in questi giorni l’assemblea dei vescovi, ricorda il terzo anniversario della visita di Papa Francesco in Perù, a Puerto Maldonado, Lima e Trujillo. Mentre l’arcidiocesi di Trujillo ha diffuso un video con alcune immagini e parole pronunciate da Papa Francesco nell’occasione, l’arcivescovo di Lima e primate del Perù, mons. Carlos Castillo Mattasoglio, in un messaggio all’arcidiocesi, scrive: “ci siamo sentiti tutti estremamente rinnovati dal suo messaggio e abbiamo assistito a nuovi percorsi per la Chiesa nel nostro Paese, che hanno coinvolto i settori più emarginati; sono stati fatti passi affinché la nostra Chiesa si trasformi in una Chiesa veramente missionaria e solidale. Vogliamo, dal nostro Paese, dire a tutti che il Santo Padre è una traccia di luce, una lanterna di speranza per condurci sulla via del rinnovamento della nostra Patria e del nostro mondo”. E aggiunge: “non pensavamo che dopo quella visita ci sarebbe capitata quella tragedia globale della pandemia, tuttavia, la sua visita ci ha preparato, ha annunciato che c’era un mondo in cambiamento che aveva grandissime debolezze e che dovevamo misurarci per sconfiggere la corruzione, i vizi della nostra storia, e ripararne le ferite. Soprattutto, per recuperare tutta la tradizione di questo Paese ‘seduto’, chiamato a produrre frutti di amore, vita, santità, giustizia e pace per tutti i peruviani, e anche per tutti i migranti che ci visitano e che dobbiamo aiutare con il cuore”.