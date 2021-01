Diocesi: Vicenza, sabato per festa San Francesco di Sales un webinar dell’Ucsi Veneto con padre Ronchi e una messa presieduta da mons. Pizziol

Anche quest’anno l’Unione cattolica stampa italiana e l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali di Vicenza invitano i giornalisti, i comunicatori e gli operatori dei media vicentini a celebrare insieme la festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. La ricorrenza, cadendo di domenica, è anticipata a sabato 23 gennaio con un doppio appuntamento. Al mattino alle ore 10 l’Ucsi Veneto invita a partecipare ad un webinar con padre Ermes Ronchi che proporrà la meditazione “Vieni e vedi. L’esperienza della verità” e risponderà poi alle domande dei partecipanti. La mattinata sarà introdotta dal presidente regionale dell’Ucsi Veneto, Mimmo Vita, sarà moderata dalla giornalista Nicoletta Martelletto e prevede anche un saluto conclusivo da parte del vescovo di Vicenza, mons. Beniamino Pizziol. Per ottenere il link per partecipare al webinar è necessario iscriversi mandando una mail a segreteriaucsiveneto@gmail.com.

I giornalisti e gli operatori dei media vicentini potranno nuovamente incontrarsi nel pomeriggio di sabato 23 gennaio, questa volta in presenza, per la Messa nella memoria di San Francesco di Sales. Appuntamento con il vescovo Beniamino Pizziol, alle ore 18, nella chiesa dei frati minori di Santa Lucia (Borgo Santa Lucia 34, davanti al Seminario vescovile). Sarà l’occasione per continuare nella preghiera la riflessione del mattino, scambiarsi un augurio e un saluto, conoscere il messaggio del Santo Padre Francesco per la prossima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali.