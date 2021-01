Papa Francesco: nomina Rodrigo Guerra López membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze sociali

Il Papa ha nominato membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze sociali Rodrigo Guerra López, professore-ricercatore della Divisione di Filosofia e membro del Consejo de Gobierno del Centro de Investigación Social Avanzada (Cisav) di Santiago de Querétaro (Messico). Ne dà notizia la Sala Stampa della Santa Sede. Rodrigo Guerra López è nato a Città del Messico nel 1966. Si è laureato in Filosofia presso l’Università Popolare Autonoma dello Stato di Puebla (Messico); ha conseguito la laurea magistrale in Umanesimo universitario all’Università Iberoamericana (Messico) e il dottorato in Filosofia presso l’Accademia internazionale di filosofia nel Principato del Liechtenstein. Ha ricoperto il ruolo di coordinatore accademico del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II di Città del Messico ed è stato professore di Metafisica, Bioetica e Filosofia del diritto all’Università Panamericana (Messico). Nel 2013 ha tenuto le Karol Wojtyla Memorial Lectures presso l’Università Cattolica di Lublino (Polonia). Dal 2004 al 2007 ha diretto l’Observatorio Socio Pastoral del Consiglio episcopale latinamericano. Nel 2008 ha fondato il Centro de Investigación Social Avanzada (Cisav), di cui è professore-ricercatore della Divisione di Filosofia e membro del Consejo de Gobierno. È membro della Commissione teologica del Consiglio episcopale latinoamericano e della Pontificia Accademia per la vita, ed è autore di diverse pubblicazioni nell’ambito dell’antropologia, della bioetica e della filosofia sociale.