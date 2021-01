Settimana preghiera unità cristiani: Vercelli, il 23 gennaio in Sant’Andrea incontro con mons. Arnolfo e rappresentanti di altre Chiese

In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che ci celebra fino al 25 gennaio sul tema “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (Cfr Gv 15,5-9), a Vercelli è in programma un appuntamento ecumenico che si terrà sabato 23 gennaio, alle 17, nell’abbazia di Sant’Andrea. Con l’arcivescovo diocesano, mons. Marco Arnolfo, parteciperanno all’incontro il pastore della Chiesa evangelica metodista, Stanislao Calati, e il parroco della Chiesa ortodossa romena, padre Iulian Paun. L’affluenza dei partecipanti, spiega la diocesi eusebiana, avverrà nel rispetto della normativa vigente per il contrasto al diffondersi del coronavirus Covid-19.