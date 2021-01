Diocesi: Bolzano-Bressanone, al via il programma per il 2021 del Centro per la pace

Educare alla legalità, fare memoria, promuovere i diritti e il dibattito critico su economia e giustizia. Sono decine gli eventi, tra dibattiti, presentazioni di libri, workshop e molto altro, che il Centro Pace di Bolzano proporrà quest’anno alla cittadinanza. Un ricco calendario, che tocca battaglie di civiltà come la lotta al razzismo, attraverso il ricordo di Agitu Ideo e della figura di Nelson Mandela, ma anche temi come la giustizia riparativa e la lotta per i diritti civili e la verità, come testimoniano gli eventi in programma per tenere alta l’attenzione sul caso Giulio Regeni, ricercatore italiano assassinato in Egitto, e Patrick Zaki, attivista e studente universitario di Bologna detenuto nelle carceri del Cairo. Spettacoli teatrali, workshop, ma anche presentazioni di libri: la figlia di Alda Merini, Emanuela Carniti, presenterà il suo “Alda, mia madre”, mentre tra i nomi più di richiamo spicca quello di Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, con il suo libro “… che Dio perdona tutti” per il ciclo “Noi e gli altri”. “Attraverso il Centro per la Pace la Caritas diocesana realizza il suo mandato fondamentale anche attraverso la cultura e la comunicazione: rendere la società più accogliente, inclusiva e solidale”, spiega Paolo Valente, direttore della Caritas.

In programma, inoltre, azioni e incontri contro il bullismo, dibattiti per un’economia più equa e sostenibile, ma anche focus sulla condizione della donna nelle società islamiche, con uno sguardo ai personaggi che hanno testimoniato con le loro azioni impegno civile e coraggio, come Lidia Menapace e il beato Mayr-Nusser. Si partirà già questo mese, con la Giornata della Memoria, per ricordare le vittime dell’Olocausto attraverso una serie di appuntamenti per ora solo on-line, in osservanza delle nuove disposizioni di legge stabilite per contenere la pandemia. Tante le collaborazioni messe in campo, con enti pubblici e organizzazioni del territorio.