Ucraina: Leopoli, grazie al Centro per l’imprenditoria dell’Ucu lanciate dai laureati 80 start-up di successo e organizzati 60 eventi

(Bratislava) – 60 eventi, 3.550 partecipanti e 80 start-up di successo lanciate dai laureati. È questo il bilancio, relativo all’anno appena concluso, delle attività del Centro per l’imprenditoria dell’Università Cattolica Ucraina (Ucu) di Leopoli. Secondo il direttore ad interim, Ivan Petrenko, uno degli obiettivi strategici per il 2025 è quello di rendere l’Ucu “un’università imprenditoriale” attraverso l’attuazione di diversi programmi educativi compresi i programmi di pre-accelerazione per sostenere le start-up nella loro fase iniziale. “Abbiamo condotto il programma sei volte da quando il Centro è stato istituito nel 2018 e ogni anno il numero di candidature aumenta. Il mentoring (affiancamento professionale) è offerto da imprenditori professionisti provenienti non solo dall’Ucraina, ma anche da Stati Uniti, Belgio, Cipro, Gran Bretagna e Lituania. L’ultimo programma di pre-accelerazione ha ricevuto più di cinquanta candidature da sei città ucraine”, spiega Petrenko, aggiungendo che le start-up dei laureati operano in diversi settori, la maggior parte dei quali nel campo delle tecnologie educative, dello sviluppo di software e del FoodTech. Il piano del Centro per il 2021 prevede anche lo spostamento di tutti i programmi online, l’avviamento di un incubatore di start-up presso l’“IdeasLab Incubator” dell’Ucu per le start-up degli studenti, l’organizzazione di diversi bootcamp (formazione intensiva) in collaborazione con l’acceleratore americano “Us Mac” e l’organizzazione di una sfida di grande portata nel campo delle tecnologie delle imprese, la “Business Tech Challenge”, in collaborazione con l’“Artificial Intelligence Association” dell’Ucraina.