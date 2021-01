Diocesi: Perugia, domenica 24 gennaio il card. Bassetti presiede in cattedrale la messa per giornalisti e operatori dei media

In occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli operatori dei media, a Perugia, domenica 24 gennaio, alle ore 11, nella cattedrale di San Lorenzo, il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti celebrerà l’Eucaristia alla presenza dei rappresentanti del mondo dell’informazione perugina.

Promossa dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali in collaborazione con la Sezione umbra dell’Unione cattolica della stampa (Ucsi), l’associazione dei giornalisti e degli operatori della comunicazione, la messa presieduta dal card. Bassetti – si legge in una nota della diocesi – “vuole essere occasione particolare di raccoglimento e preghiera per i giornalisti e gli operatori dei media colpiti dalla pandemia e per tutte le famiglie provate da lutti e sofferenze nel corpo e nello spirito”. Per quanti non potranno partecipare, la celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta da Umbria Radio InBlu e in streaming sul canale YouTube del settimanale “La Voce”.

“Quest’anno – ricorda la giornalista Maria Rita Valli, direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali – la festa di San Francesco di Sales coincide con la seconda ‘Domenica della Parola di Dio’ voluta da Papa Francesco per dare risalto all’importanza della Sacra Scrittura nella vita della Chiesa”. “Attraverso la Parola di Dio – conclude Valli – si annuncia la ‘buona novella’, la buona notizia e il tema scelto per questa seconda domenica è ‘Tenete alta la Parola di Vita!’ (Fil 2,16), un’esortazione che coinvolge anche noi operatori della comunicazione sociale”.