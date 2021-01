Domenica della Parola di Dio: Roccella Jonica, alla parrocchia San Nicola di Bari un incontro in comunione con la Chiesa evangelica. Presente anche Giovanni Traettino

In occasione della Domenica della Parola di Dio, in programma il 24 gennaio, la parrocchia San Nicola di Bari di Rocella Jonica promuove presso la Chiesa Matrice, alle ore 16.30, un incontro sul tema “La potenza della parola di Dio nella vita del discepolo di Gesù”. L’evento è promosso dal parroco, Francesco Carlino, in “comunione con la Chiesa evangelica della Riconciliazione di Caulonia, rappresentata dal Rev.Mo pastore Pino Imperitura, che detterà l’omelia”. L’incontro è ispirato, si legge nella nota di presentazione, “dalla Lettera apostolica in forma di Motu proprio ‘Aperuit illis’, del 30 Settembre 2019, nella quale Papa Francesco ha stabilito che ‘la III Domenica del Tempo ordinario sia dedicata nella Chiesa alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio’, che quest’anno cade anche nel contesto della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani e quindi si è pensato di vivere questa ricorrenza nel contesto di una celebrazione con i nostri fratelli e sorelle della Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Caulonia”. Durante la celebrazione, inoltre, fornirà alcuni punti di riflessioni il Rev.mo Pastore Giovanni Traettino, vescovo della Chiesa evangelica di Caserta, grande amico di Papa Francesco che ha visitato la Chiesa del Pastore Traettino il 28 Luglio 2014. “In questa domenica, in modo particolare -conclude la nota –, sarà utile evidenziare la sua proclamazione e adattare l’omelia per mettere in risalto il servizio che si rende alla Parola del Signore. I Vescovi potranno in questa Domenica celebrare il rito del Lettorato o affidare un ministero simile, per richiamare l’importanza della proclamazione della Parola di Dio nella liturgia». “È fondamentale, infatti – si legge ancora nel testo – che non venga meno ogni sforzo perché si preparino alcuni fedeli ad essere veri annunciatori della Parola con una preparazione adeguata, così come avviene in maniera ormai usuale per gli accoliti o i ministri straordinari della Comunione. Alla stessa stregua, i parroci potranno trovare le forme per la consegna della Bibbia, o di un suo libro, a tutta l’assemblea in modo da far emergere l’importanza di continuare nella vita quotidiana la lettura, l’approfondimento e la preghiera con la Sacra Scrittura, con un particolare riferimento alla lectio divina. I nostri fratelli Evangelici ci aiuteranno a riscoprire la Parola di Dio come via fondamentale per un incontro personale con Gesù Risorto, il Logos fatto Carne, il solo Signore e Salvatore della nostra vita!”.