Slovacchia: Anno Famiglia Amoris Laetitia, “Storie ispiratrici dal Paese” per dare un esempio di vita in armonia con la natura e la comunità

(Bratislava) – “Storie ispiratrici dal Paese” è il titolo di un nuovo progetto avviato dall’associazione civile “Cristiani del Paese”, che dovrebbe iniziare in Slovacchia a febbraio. La campagna nazionale vuole attirare l’attenzione del pubblico su vari progetti e azioni di solidarietà, sulla tutela della natura e l’impegno ecologico, sul rafforzamento dei legami familiari e, più in generale, su uno stile di vita etico. Il progetto è co-organizzato dal Forum delle istituzioni cristiane e dal Forum per la vita. Secondo la coordinatrice Ivana Németová, il progetto mira a “sintonizzare le persone sull’imminente ‘Anno speciale della Famiglia Amoris Laetitia’ che inizierà il 19 marzo su iniziativa di Papa Francesco”. Gli organizzatori sono convinti che sono molte le famiglie e le persone che vivono nel Paese e che sperimentano una vita familiare e sociale straordinaria. “Rafforzano la vita familiare e comunitaria nei loro villaggi e parrocchie attraverso varie attività, cercando di vivere in armonia con la natura, coltivando piante e contribuendo così a un tenore di vita di qualità, all’autosufficienza e al miglioramento dell’ambiente. Educano inoltre i propri figli ad amare la natura e a uno stile di vita modesto, dando così un grande esempio di semplicità e di rispetto dei valori autentici”, spiega Németová. “Storie ispiratrici” sarà pubblicato sui social e gli organizzatori sperano che l’iniziativa sia particolarmente incoraggiante nel difficile momento della pandemia da Covid-19, che possa ispirare molte altre persone e magari anche cambiare la loro vita. Info: www.krestannavidieku.sk.