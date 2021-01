Lavoro: Inps, rallenta la contrazione di assunzioni causata dall’emergenza Covid-19. A ottobre -31% rispetto all’anno precedente

“Le assunzioni nel settore privato nei primi dieci mesi del 2020 sono state 4.347.094. Rispetto allo stesso periodo del 2019 la contrazione è stata molto forte (-31%) per effetto dell’emergenza legata alla pandemia da Covid-19, che ha determinato la caduta della produzione e dei consumi”. Lo comunica oggi l’Inps nel suo Osservatorio sul precariato diffondendo i dati di ottobre 2020.

“Tale contrazione, particolarmente negativa ad aprile (-83%), risulta progressivamente attenuarsi in corrispondenza dell’allentamento delle misure restrittive, scendendo sotto il 20% nei mesi estivi e permanendo sotto questo livello anche a ottobre (-18%)”, sottolinea l’Inps.

Per quanto riguarda le trasformazioni da tempo determinato, nel periodo gennaio-ottobre 2020 sono risultate 423.724, anch’esse in flessione rispetto allo stesso periodo del 2019 (-31%; -34% per il mese di settembre), “quando il loro volume – ricorda l’Inps – era risultato eccezionalmente elevato, anche per effetto dell’impatto delle modifiche normative dovute al decreto Dignità”.

Le cessazioni nel complesso sono state 4.657.363, in forte diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-20%).

Nel periodo gennaio-ottobre 2020, 67.731 rapporti di lavoro (assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato) hanno usufruito dei benefici previsti dall’esonero triennale strutturale per le attivazioni di contratti a tempo indeterminato di giovani fino a 35 anni, valore in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-28%). I rapporti così incentivati costituiscono il 5% del totale dei rapporti a tempo indeterminato attivati.

Relativamente al lavoro occasionale, il Covid-19 ha determinato anche la contrazione dei lavoratori impiegati con Contratti di prestazione occasionale: ad aprile essa risultava pari al -78%; nei mesi successivi si è progressivamente attenuata fino al -19% di ottobre (15.628 lavoratori impegnati, contro 19.190 a ottobre 2019). L’importo medio mensile lordo della remunerazione effettiva risulta a ottobre pari a 252 euro, in crescita rispetto all’anno precedente.

I lavoratori pagati con i titoli del Libretto famiglia a ottobre 2020 sono stati 11.054, riportandosi anche per l’importo medio mensile sui livelli precedenti all’inizio della pandemia.