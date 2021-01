Tv2000: dal 24 gennaio telegiornale anche la domenica. Morgante (direttore), “vogliamo essere sempre più l’emittente vicina alla gente”

Novità a Tv2000: a partire dal 24 gennaio il telegiornale andrà in onda anche la domenica con due edizioni alle 18.30 e alle 20.30. L’edizione domenicale del Tg2000, diretto da Vincenzo Morgante, va a rafforzare gli spazi dedicati all’informazione dell’emittente della Cei rendendo così completa l’offerta informativa settimanale. Si aggiunge infatti alle cinque edizioni quotidiane trasmesse dal lunedì al sabato – con i tre appuntamenti delle ore 12, 18.30 e 20.30 e i due Tg Flash delle 8.30 e delle 15.15 – ed è accompagnata dalla nuova veste grafica del telegiornale. Parallelamente è in corso la rivisitazione del sito www.tv2000.it/tg2000/ e da domenica saranno attivi i profili social su Twitter @tg2000it e su Facebook @tg2000it. Il Tg2000 ha anche una App dedicata.

L’offerta informativa di Tv2000 copre l’intera settimana. Tutti i giorni dal lunedì alla domenica notiziari quotidiani e rubriche di approfondimento di politica, cultura, economia, sport con particolare attenzione alle realtà meno illuminate dai media. Una finestra sempre aperta sul Medio Oriente dopo l’apertura dell’ufficio di corrispondenza da Gerusalemme. L’emittente cura molto l’affidabilità delle fonti e coltiva con attenzione uno stile non aggressivo, offrendo un racconto che si affida a uno sguardo diverso, più umano. L’attività del Papa e della Chiesa vengono raccontate perché nelle parole e nei gesti di Francesco passa tutti i giorni un contenuto esistenziale che intercetta le domande più importanti di ogni uomo sul senso della vita.

Morgante, che è anche direttore di rete, parla di “passo storico”, voluto “con convinzione e che è stato possibile grazie al sostegno e alla vicinanza della Conferenza episcopale italiana”, e dell’orgoglio di “offrire ai nostri telespettatori un’informazione autorevole, credibile e senza limiti”. “La nostra offerta televisiva – conclude – si rafforza e afferma come un vero servizio pubblico. Vogliamo essere sempre più l’emittente vicina alla gente”.