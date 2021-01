Giornali Fisc: Matera-Irsina, il 25 gennaio presentazione del nuovo “Logos-Le ragioni della verità”. Dopo 10 anni diventa testata on line

In occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, lunedì 25 gennaio l’arcidiocesi di Matera-Irsina e l’Associazione Parco culturale ecclesiale Terre di luce presentano il nuovo giornale diocesano “Logos-Le ragioni della verità”, diventato testata digitale on line, dopo 10 anni di cartaceo.

“La trasformazione – spiega una nota – è stata determinata dal difficile momento di emergenza sanitaria in atto ma soprattutto perché oggi anche l’informazione diocesana passa attraverso il web e i social con le caratteristiche peculiari di rapidità, leggerezza, visibilità e spendibilità dell’informazione”. “La veste grafica del sito web – prosegue la nota – è gradevole, agevole nella lettura, facile nella navigazione tra le varie sezioni del menù”. “Il passaggio alla modalità digitale consentirà una più ampia diffusione informativa che coniugherà l’esperienza maturata nei dieci anni di cartaceo con l’ambizione di interagire più intensamente con i lettori”, assicura la diocesi, sottolineando che “una particolarità è rimasta la stessa e cioè, come tutti i giornali diocesani, diffondere opinioni informate ai valori del Vangelo, raccontando fatti, vicende e situazione secondo l’ottica dei valori umani”.

Alla presentazione, in programma alle 10 nel Salone degli Stemmi del Palazzo arcivescovile, interverranno l’arcivescovo diocesano, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, il presidente dell’Associazione Parco culturale ecclesiale Terre di luce, Lindo Monaco, e il direttore dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei, Vincenzo Corrado.

A seguire, l’arcivescovo Caiazzo incontrerà i responsabili dei media locali e gli operatori dei mezzi di informazione. Sarà l’occasione per dialogare e confrontarsi sui temi della Chiesa e del territorio alla luce del messaggio della 55ª Giornata delle Comunicazioni sociali “Vieni e vedi” (Gv 1,46), che ha per sottotitolo “Comunicare incontrando le persone come e dove sono”.