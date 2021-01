Diocesi: Nocera-Sarno, sabato 23 gennaio il seminario on line “Come gestire la comunicazione in tempo di crisi”

“La comunicazione in tempo di crisi”. Se ne parlerà al seminario promosso, sabato 23 gennaio, a partire dalle ore 15.30, dall’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno e dal mensile diocesano “Insieme”, in collaborazione con l’Assostampa Campania Valle del Sarno. Ritorna, nfatti, l’appuntamento di formazione e approfondimento promosso ogni anno in occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono degli operatori della comunicazione. Il tema dell’appuntamento è “Come gestire la comunicazione in tempo di crisi, tra deontologia e diritto di cronaca”. A causa delle restrizioni imposte dal periodo pandemico, l’iniziativa non sarà in presenza: il seminario sarà trasmesso sulla pagina Facebook “Mensile Insieme”.

Diversi gli interventi previsti dopo i saluti istituzionali. Enza Cobalto, assessore alla Cultura e beni culturali del Comune di Amalfi, e Susy Pepe, giornalista e social media manager, racconteranno “L’esperienza di Casa Amalfi: distanti ma vicini”. “Comunicare la pandemia sui territori” è l’argomento che approfondirà Aurora Torre, direttore di Telenuova. Lo psicologo e psicoterapeuta Antonio Francese interverrà su “Nervi saldi per comunicare la crisi”. A chiudere la carrellata di interventi sarà il filosofo, giornalista, scrittore e social media manager Bruno Mastroianni, che relazionerà su “Cosa dire, quando e perché, comunicando in tempo”.