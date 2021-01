Diocesi: Vicenza, sabato e domenica la Giornata per il Seminario

Si terrà sabato 23 e domenica 24 gennaio a Vicenza la Giornata diocesana per il Seminario che coincide con la terza domenica del tempo ordinario, dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio, che cade nel mezzo della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. “Anche quest’anno la nostra diocesi propone la giornata pro Seminario – si legge in un comunicato – . Il contesto rispetto agli altri anni è completamente diverso, dal momento che le urgenze e le limitazioni che incontriamo in questo tempo, hanno modificato la vita e le attività delle nostre comunità parrocchiali”. Anche la comunità del Seminario è stata investita dagli effetti della pandemia, e “s’è trattato di una esperienza singolare, difficile ma molto arricchente. Vorremmo, dunque, farci presenti alla grande comunità diocesana, per celebrare questa giornata come un segno di speranza. Il Seminario c’è, è vivo, certamente ridotto nei numeri rispetto a quelli di un tempo, ma non manca di vitalità e di iniziative”.

In Teologia attualmente ci sono 9 seminaristi, 2 nel secondo anno, 3 nel terzo, 2 nel quarto (uno dei quali in servizio presso la comunità giovanile del Seminario minore, situata ad Ora Decima), uno nel quinto e uno nel sesto (un diacono, che vive presso la parrocchia di Araceli in città). Gli appuntamenti tradizionali sono slittati: le ordinazioni diaconale e presbiterale si sono tenute il 30 agosto e il 5 settembre, mentre il conferimento dei ministeri del Lettorato e dell’Accolitato, con il rito di ammissione l’8 dicembre. Condividono l’esperienza comunitaria il padre spirituale don Damiano Meda, il vicerettore don Massimo Frigo e il rettore don Aldo Martin.