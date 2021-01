Papa Francesco: attacchi a Baghdad “insensato atto di brutalità”

“Insensato atto di brutalità”. Così il Papa, in un telegramma di cordoglio inviato tramite il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin al presidente della Repubblica d’Iraq, Barham Salih, definisce gli attentati di oggi a Baghdad, che hanno provocato finora 28 vittime. “Profondamente rattristato nell’apprendere degli attacchi bomba di questa mattina in piazza Tayaran”, il Papa – si legge nel telegramma, diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede – “deplora questo insensato atto di brutalità, prega per le vittime e le loro famiglie, per i feriti e per il personale di emergenza in azione”. “Confidando che tutti continuino a lavorare per superare la violenza con la fraternità, la solidarietà e la pace”, Francesco “invoca sulla nazione e il suo popolo la benedizione dell’Onnipotente”