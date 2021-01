Focolari: al via (online) l’Assemblea generale del Movimento per il rinnovo della presidente. Per statuto sarà sempre una donna

Si svolgerà online, dal 24 gennaio al 7 febbraio prossimi, l’Assemblea generale del Movimento dei Focolari. Si procederà al rinnovo delle cariche della presidente, del copresidente, degli organi direttivi e si definiranno le linee d’orientamento e d’azione per i prossimi sei anni. Secondo quanto si legge in una nota diffusa oggi dal Movimento in cinque lingue, all’Assemblea parteciperanno 362 persone da tutto il mondo, in rappresentanza delle diverse culture, generazioni, vocazioni, appartenenze ecclesiali e fedi religiose presenti nel Movimento dei Focolari. Al fine di incoraggiare il più ampio coinvolgimento possibile, l’attuale presidente Maria Voce ha costituito nel febbraio 2019 una commissione preparatoria che ha avuto i compiti di raccogliere proposte di argomenti da trattare in assemblea; individuare nominativi di candidati per le elezioni e preparare il programma. Il 31 gennaio, con un sistema di voto telematico, si procederà all’elezione della presidente, mentre il 1° febbraio verrà eletto il copresidente e il 4 febbraio sarà la volta dei consiglieri che coadiuvano nelle diverse funzioni di governo del Movimento. Sarà lei stessa, poi, a distribuire gli incarichi. Per questo momento, sono arrivate da tutto il mondo oltre 3.000 proposte tematiche da trattare in Assemblea tracciando così le linee che il Movimento dovrebbe seguire nei successivi sei anni.

“Rappresentano – si legge nella nota – la vivacità del popolo dei Focolari, ma anche la coscienza del “cambiamento d’epoca” in atto, come ebbe a dire Papa Francesco nel 2018, incontrando la comunità dei Focolari a Loppiano. Le numerose istanze sono state ordinate in quattro filoni tematici: l’attualizzazione del carisma tramandato dalla fondatrice; la cultura che deriva dal carisma dell’unità; la risposta alla crisi ambientale e alla pandemia; il lavorare insieme con le nuove generazioni. Uno spazio di dialogo e dibattito verrà riservato anche al tema degli abusi sia nella relazione del sessennio della presidente che aprirà l’assemblea, che in un intervento ad hoc del copresidente, Jesús Morán. “Pur nella diversità delle voci, emerge la generale necessità di individuare percorsi di fraternità nuovi e attualizzati, capaci di rispondere alle sfide e alle domande dell’umanità di oggi sia a livello globale che locale”.

I focolari ricordano nel comunicato che come è fissato negli Statuti, a presiedere il Movimento sarà sempre una donna. Questo per sottolineare il suo profilo mariano e la sua connotazione prevalentemente laicale e così “conservare il disegno che Dio ha avuto su di esso per averne affidato l’inizio e lo sviluppo a una donna”. Come si legge negli Statuti, “la sua sarà soprattutto una presidenza della carità, perché dovrà essere la prima ad amare e cioè a servire i propri fratelli, ricordando le parole di Gesù: … chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti’” (Mc 10,44).