Pace: proibizione delle armi nucleari, domani campane a festa a Vittorio Veneto. Coinvolte sette diocesi del Triveneto

Campane a festa anche nella cattedrale di Vittorio Veneto il 22 gennaio per segnalare l’entrata in vigore del Trattato internazionale per la proibizione delle armi nucleari (Tpan). Il suono delle campane – deciso anche in altre città – in cattedrale “è un segno esplicito – spiega un comunicato – che avviene nei capoluoghi di diverse diocesi del Triveneto, riconoscendo nell’entrata in vigore di questo Trattato un primo passo verso una ‘cultura della pace’, richiamata dallo stesso papa Francesco nel Messaggio della giornata della pace, celebrata lo scorso 1° gennaio”. Proprio sul tema del disarmo nucleare, infatti, stanno ruotando le iniziative del calendario di eventi “Passi di pace”, organizzato in modo coordinato dalle diocesi di Vittorio Veneto, Belluno-Feltre, Concordia-Pordenone, Padova, Trento, Treviso, Vicenza. Per la diocesi di Vittorio Veneto, fa da riferimento delle iniziative e coordina le attività del mese della pace don Andrea Forest, delegato vescovile dell’Ufficio diocesano per Pastorale sociale, lavoro, giustizia, pace e salvaguardia del creato.