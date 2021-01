Terzo settore: Forum è “organizzazione più rappresentativa”, rinnovato riconoscimento del Ministero del Lavoro

Il Forum nazionale del Terzo settore è l’organizzazione più rappresentativa del Terzo settore italiano: il riconoscimento è stato rinnovato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che ha reso noto l’esito della procedura avviata con l’avviso pubblico il 20 novembre 2020. Si tratta di un passaggio previsto dal Codice del Terzo settore, anche in vista del rinnovo delle nomine del Consiglio nazionale del Terzo settore e dell’organo di amministrazione della Fondazione Onc (Organismo nazionale di controllo sui centri di servizio per il volontariato). Al Forum nazionale del Terzo settore aderiscono direttamente o indirettamente 158.567 enti del Terzo settore. Quello del Ministero, secondo la portavoce del Forum Claudia Fiaschi, “è un riconoscimento di grande importanza del ruolo di rappresentanza svolto dal Forum, tanto più in un momento fondamentale per il Terzo settore impegnato ovunque per dare risposte ai bisogni delle persone e delle comunità colpite dagli effetti della pandemia.”. Nel 2021 inoltre, ricorda Fiaschi, “deve essere completata l’attuazione della riforma del Terzo settore per risolvere la problematica legata al regime fiscale delle associazioni, e dovrà essere definito il quadro delle azioni del Next generation Ue nel quale il terzo settore dovrà avere un ruolo da protagonista.