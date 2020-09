Turismo: Ass. Ospitalità religiosa italiana, il 10 e l’11 ottobre al via gli “open weekend” con uno sconto del 30% per chi accede alle strutture

“Il 10 e l’11 ottobre decine di case dell’ospitalità religiosa in Italia aprono le porte ai loro ospiti con uno sconto del 30% per incentivare la conoscenza della loro accoglienza e il loro modo di interpretare la familiarità di un servizio messo a disposizione di tutti”. Lo annuncia un comunicato dell’Associazione Ospitalità religiosa italiana. “Sarà possibile soggiornare in tanti luoghi del nostro Paese e toccare con mano l’esperienza di un fine settimana diverso, immergendosi in un clima di convivialità”, spiega il presidente Fabio Rocchi.

La mappa delle strutture disponibili e le modalità di prenotazione sono indicate sul sito ospitalitareligiosa.it alla voce “offerte speciali”. Nel primo weekend dell’iniziativa vengono messi a disposizione circa 3.500 posti letto. Gli ospiti potranno liberamente scegliere tra l’approfondire la conoscenza delle comunità ospitanti o visitare le bellezze dei luoghi in cui le strutture si trovano. Gli altri weekend in cui sarà promossa l’iniziativa sono 7-8 novembre e 12-13 dicembre 2020, 9-10 gennaio, 13-14 febbraio e 13-14 marzo 2021.

“Gli introiti di queste attività di ospitalità sono in gran parte destinati a sostenere le attività caritatevoli di ordini, diocesi e associazioni che si occupano dell’assistenza dei più bisognosi in Italia e nel mondo”, ricorda Rocchi.

Realizzata dall’Associazione Ospitalità religiosa italiana, con il patrocinio dell’Ufficio nazionale Cei per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport, l’iniziativa vede la collaborazione di importanti realtà del mondo religioso e laico, come il Cits (Centro italiano turismo sociale), il Ctg (Centro turistico giovanile) e il Cnec (Centro nazionale economi di comunità).