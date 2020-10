Missioni: Aid for Life impegnata nella costruzione di un centro sanitario per Mapinga (Tanzania)

Aprirà i battenti a gennaio 2021 il nuovo campus scolastico di Mapinga, in Tanzania, che accoglierà i primi 200 bambini e ragazzi, provenienti da ogni parte del paese africano. Si trova in un villaggio rurale del distretto di Dar es Salaam, la scuola delle suore Carmelitane missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù, presenti sul territorio con una missione da metà degli anni Ottanta. L’apertura dell’istituto, grazie anche a contributi Cei e al sostegno della diocesi di Jesi e dell’associazione “Il battito che unisce”, porta con sé la necessità della presenza di un centro sanitario, per cui si sta impegnando la ong di Vetralla (Vt) Aid for Life, attraverso il progetto Scuola di educazione alla salute Health Center Mapinga. “Attualmente abbiamo completato i lavori del pozzo, con il contributo di due generose parrocchie viterbesi e di tanti benefattori – spiega al Sir Vanessa Renato, presidente di Aid for life –. Il nostro terreno, già recintato e fornito d’acqua, è ormai pronto per avviare la costruzione. Tale progetto fornirà assistenza sanitaria a circa seimila persone, con particolare attenzione alla condizione e cura dei bambini disabili, che potranno usufruire di prestazione fisioterapiche e riabilitative”. L’impegno per la promozione umana dei più poveri, sempre affianco alla Chiesa locale, è una costante nel servizio di Aid for Life, che tramite la propria presidente lancia un appello: “Affinché siano garantiti il diritto allo studio, alla salute e all’inclusione, invitiamo chi volesse sostenerci a contattarci attraverso il nostro sito www.aidforlife.org”.