Diocesi: Udine, al via da domani la Scuola di politica ed etica sociale

Si svolgerà con una formula “ibrida” la settima edizione della Spes, la Scuola di politica ed etica sociale voluta dall’arcidiocesi di Udine. Si svilupperà, infatti, secondo due modalità: online e in presenza. La prima, “Spes web”, è un calendario di sedici appuntamenti che ospiteranno voci autorevoli del panorama nazionale e che saranno trasmessi sul canale You Tube e sulla pagina Facebook della Spes. Chiunque potrà seguire gli incontri, una scelta, questa, tesa a “offrire un’occasione di formazione a una vasta platea di persone, non solo dunque a coloro che hanno intenzione di spendersi in politica, ma anche a chi desidera alimentare e maturare una cittadinanza più consapevole e informata”. Filo rosso del percorso sarà una progressiva conoscenza dell’ecologia integrale attaverso l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco.

Si inizierà domani, giovedì 1° ottobre, alle 20, con il modulo “Uno sguardo alla complessità” a dialogare su “Rischi e opportunità”. Ne parleranno Enrico Giovannini, economista e già ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del governo Letta, e il direttore della Spes, Luca Grion. A declinare il tema “Ambiente e salute” sarà invece, il 15 ottobre, Silvio Brusaferro, medico e presidente dell’Istituto superiore di sanità. Accanto a “Spes web” ci sarà “Spes lab”, incontri in presenza riservati a giovani under 30, che avranno per protagonisti esperti del territorio, amministratori e operatori del sociale: si svolgeranno a cadenza mensile, il sabato dalle 9 alle 13, a Udine, al centro culturale Paolino d’Aquileia.