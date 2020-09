Laudato si’: San Severo, tre incontri di riflessione. Il primo il 4 ottobre. Mons. Checchinato, “costruire un mondo armonioso, solidale e condiviso”

Nel ricordare la pubblicazione, cinque anni fa, dell’enciclica “Laudato si'”, mons. Giovanni Checchinato, vescovo di San Severo, osserva: “Da fratelli maggiori del creato siamo cresciuti pensando di esserne i proprietari e dominatori autorizzati, a saccheggiarla, in nome di una non ben definita superiorità. I giovani, prima ancora di noi adulti, hanno raccolto la sfida lanciata da Francesco con i loro ‘Fridays for Future'”, movimento che “rivendica la difesa della Terra”.

Ora, “anche la diocesi di San Severo su suggerimento di ‘La Tenda’ (laboratorio biblico promosso dalla stessa diocesi; spazio aperto a tutti coloro che vogliono condividere vita e Parola) propone, in quest’anno dedicato alla Laudato si’, un cammino di riflessione e di rilettura dialogata, fatto di tre momenti”, prosegue il presule. Anzitutto “Tu… Noi… Dio… Terra… tutto è interconnesso”, una lettura biblica con Maria Soave Buscemi, il 4 ottobre alle ore 9, presso il salone della parrocchia della Divina Provvidenza, in piazza del Papa in San Severo. A febbraio 2021 si terrà invece l’incontro “La radice umana della crisi ecologica”; a primavera inoltrata “Una ecologia integrale”.

L’invito, da mons. Checchinato, “ad intervenire il prossimo 4 ottobre per progettare insieme, società civile e comunità ecclesiale, la costruzione di un mondo armonioso, solidale e condiviso, perché come Francesco di Roma crediamo che ‘l’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune'”.