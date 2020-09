Diocesi: Palestrina, celebrazioni, testimonianze e solidarietà in preparazione alla festa di San Francesco

Due comunità della diocesi di Palestrina vivranno questa settimana una serie di celebrazioni, momenti di riflessione e iniziative di carità in occasione della festa di San Francesco. A Palestrina (Rm), la parrocchia della Santissima Annunziata, la chiesa di San Francesco e l’Ordine francescano secolare animano da domani, 1° ottobre, fino a sabato 3, un triduo di preparazione, con la messa, accompagnata da testimonianze missionarie e da una raccolta di alimenti per le persone seguite dalla Caritas. Ogni sera, poi, si tiene una catechesi sulla figura del santo di Assisi e il suo rapporto con il Crocifisso e l’Eucarestia. Sabato, in concomitanza con il Tempo del creato, una caccia al tesoro storico-naturalistica coinvolgerà bambini e ragazzi nei giardini di San Francesco. Nella stessa giornata, il vescovo di Tivoli e di Palestrina, mons. Mauro Parmeggiani presiederà la messa della vigilia e del transito di san Francesco. Domenica 4 ottobre, nel giorno della festa, i francescani secolari porteranno un omaggio alla statua del santo. Anche nella cittadina di Cave (Rm), la parrocchia di San Carlo Borromeo propone un triduo “in onore del contitolare della nostra chiesa parrocchiale”, spiegano dalla comunità, animato dall’Ofs. La messa per il transito sarà celebrata sabato alle 21 in piazza San Francesco in località Speciano, mentre domenica 4 ottobre sono previsti, durante la messa per la festa, una raccolta comunitaria di beni della terra per i poveri e il rito dell’offerta dell’olio per la lampada che arde tutto l’anno davanti alla statua del santo.