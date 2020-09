Papa Francesco: promulga i decreti per 7 nuovi santi e beati

Il Papa ha autorizzato ieri la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare i decreti riguardanti 7 nuovi santi e beati. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede. I decreti riguardano il miracolo, attribuito all’intercessione della venerabile Serva di Dio Gaetana Tolomeo, detta Nuccia, nata il 10 aprile 1936 a Catanzaro e ivi morta il 24 gennaio 1997; il martirio dei Servi di Dio Francesco Cástor Sojo López e 3 compagni, sacerdoti del Sodalizio Secolare dei Sacerdoti operai diocesani; uccisi, in odio alla Fede, in Spagna tra il 1936 e il 1938; le virtù eroiche della Serva di Dio Francesca della Concezione Pascual Doménech, fondatrice della Congregazione delle Suore Francescane dell’Immacolata, nata il 13 ottobre 1833 a Moncada (Spagna) e ivi morta il 26 aprile 1903; le virtù eroiche della Serva di Dio Maria Dolores Segarra Gestoso, fondatrice delle Suore Missionarie di Cristo Sacerdote, nata il 15 marzo 1921 a Melilla (Spagna) e morta a Granada (Spagna) il 1° marzo 1959.