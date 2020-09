Carlo Acutis: Ceu, in vista della beatificazione un evento on line e un incontro di formazione sulla pastorale digitale per i giovani

In preparazione alla beatificazione di Carlo Acutis, che si terrà ad Assisi nella basilica papale di San Francesco, sabato 10 ottobre, alle ore 16 la Pastorale giovanile della Conferenza episcopale umbra (Ceu) propone due eventi. Il primo si terrà venerdì 2 ottobre, alle ore 21.30, e sarà on line nei canali social Ceu (Facebook: @chiesainumbria; YouTube: Chiesa in Umbria); avrà come tema “Beato te! A scuola di felicità con Carlo Acutis”. Numerosi saranno gli interventi, le attività on line, i giochi e i collegamenti esterni per approfondire la conoscenza del nuovo beato. Tra le altre cose, ci sarà un’intervista alla mamma di Carlo, Antonia Salzano. “Carlo Acutis – afferma don Marcello Cruciani, delegato Ceu per la Pastorale giovanile – era lombardo, ma amava tanto la nostra Regione, soprattutto Assisi. La sepoltura nella città di san Francesco lo rende veramente un nostro ‘concittadino’. La fama di santità e il suo esempio si sono spontaneamente diffusi in molte parrocchie e oratori delle nostre diocesi. Per molti ragazzi è diventato un vero ‘influencer’ di Dio. La sua presenza nel nostro territorio ci aiuta ad essere più audaci nel proporre la fede cristiana alle nuove generazioni; la sua semplice ma profonda vita sono un esempio e valgono più di tanti discorsi”. “L’idea di fare uno spettacolo on line sulla sua vita – prosegue don Cruciani – è nato nell’ambito di una riunione dei responsabili della Pastorale giovanile delle otto diocesi dell’Umbria. Carlo era un ‘mago’ di internet, ha usato questo mezzo per fare il bene, per diffondere la gioia della fede. I vescovi dell’Umbria hanno appoggiato questa iniziativa con gioia”.

Il secondo evento, in calendario il 9 e il 10 ottobre, sarà un incontro di formazione per le equipe diocesane di Pastorale giovanile delle diocesi umbre. Si terrà ad Assisi, a Casa Leonori, ed avrà come tema la pastorale digitale. “Non poteva essere altrimenti – sottolinea don Cruciani – visto che Carlo è il protettore di tutti i cybernauti”. Si inizia con l’arrivo alle 19 del 9 ottobre, per poi partecipare la sera, alle 21.30, alla veglia di preghiera nella basilica di Santa Maria degli Angeli presieduta da mons. Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano, e da mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Ceu. Per questa circostanza tutta Assisi diventerà “Città eucaristica” con momenti di adorazione in diverse chiese del centro storico. Il 10 ottobre i giovani delle diocesi avranno un incontro formativo sulla pastorale digitale con Fabio Bolzetta, giornalista di Tv2000 e presidente di WeCa.