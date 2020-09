Giornali Fisc: Lazio Sette, nasce il canale Youtube. La crossmedialità a servizio della pastorale

Uno spazio virtuale di condivisione tra le Chiese e generazioni: questo vuole essere il neonato canale di YouTube “Lazio Sette”, collegato all’omonimo supplemento domenicale di Avvenire, che racconta l’attualità sociale ed ecclesiale di dodici diocesi del Lazio. “La pandemia ha portato molti cambiamenti anche nel mondo dell’informazione, rendendo evidente il ruolo chiave dei media ma anche le infinite potenzialità offerte dalle piattaforme digitali – spiega al Sir la giornalista Anna Moccia, curatrice del progetto –. Il nuovo canale YouTube, un lavoro corale tra redazione e diocesi, nasce dalla voglia di impegnarci guardando al futuro, per trovare esperienze nelle quali carta e digitale possono diventare alleati”. Un’intervista con il nuovo vescovo di Civitavecchia mons. Gianrico Ruzza, i vent’anni della chiesa del Sacro Cuore a Ladispoli e un corso per aspiranti imprenditori promosso dalla Caritas di Porto-Santa Rufina sono le prime storie video raccontate e diffuse su Youtube e sui canali social di Lazio Sette. “Questa crossmedialità aiuta a non trascurare nessun tipo di pubblico, avvicinando quella fascia di lettori che nel giornale tradizionale non si riconosce ma che, attraverso il video, può essere sollecitata ad approfondire certe tematiche nell’edizione cartacea”, prosegue Moccia. “Al contempo diventa una scelta indispensabile (e direi vincente) nell’ambito della pastorale, dove i giovani, che di video e immagini si nutrono quotidianamente, possono trovare un linguaggio che comprendono”, conclude.