Iraq: card. Sako (patriarca caldeo), ricevuto il nuovo nunzio apostolico Leskovar

Il nuovo nunzio apostolico in Iraq, mons. Mitja Leskovar è stato ricevuto dal patriarca della Chiesa caldea, card. Louis Raphael Sako, nella sede del patriarcato nel quartiere di Mansour a Baghdad. Lo riferisce oggi il sito Baghdadhope che rilancia fonti dello stesso patriarcato caldeo. A presenziare all’incontro i vicari patriarcali caldei mons. Shlemun Warduni, mons. Basel Yaldo e mons. Robert Jarjis, il sacerdote caldeo Padre Martin Benny e Ervin Lengyel, incaricato d’affari e segretario della nunziatura apostolica in Iraq. Durante l’incontro sono stati toccati diversi temi, tra questi l’importanza del dialogo onesto e coraggioso tra tutte le parti in causa in Iraq e della collaborazione con il Governo al fine di costruire uno stato civile forte basato sul concetto di cittadinanza e di giustizia sociale al di fuori delle rivalità settarie. Per quanto riguarda la vita della Chiesa in Iraq è stata sottolineata l’importanza di una solida formazione cristiana ed il ruolo della Chiesa sia nella sua missione pastorale sia nell’essere vicina ai fedeli nelle attuali difficili circostanze.