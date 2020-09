Honduras: massacrato il difensore dei diritti umani e ambientali José Antonio Teruel. Remam, “assumiamo la sua eredità”

Forte impressione in Honduras per l’uccisione di José Antonio Teruel, difensore dei diritti umani e dell’ambiente e impegnato nella Caritas honduregna. Teruel è stato ucciso domenica scorsa a San Fernando, nel municipio di Patuca (dipartimento di Olancho, nell’est del Paese) e nell’attentato hanno perso la vita la moglie, Aracely Zavala impegnata nel movimento degli insegnanti, il cognato Marco Tulio Zavala e il giornalista Luis Almendares. Si tratta del 39° massacro dell’anno, per un totale di 145 morti, secondo l’Osservatorio della violenza dell’Università nazionale autonoma dell’Honduras.

Sull’episodio prende posizione, con una nota, la Rete ecclesiale ecologica mesoamericana (Remam), che unisce nell’attenzione alla difesa del creato le Chiese di Messico e Centroamerica. Il presidente della Remam, mons. Gustavo Rodríguez Vega, arcivescovo di Yucatán (Messico), esprime solidarietà al popolo honduregno e ai familiari delle vittime. E prosegue: “Assumiamo con impegno l’importante eredità di José Antonio Teruel nella sua lotta per una società democratica con giustizia sociale, come ha fatto per molti anni in diversi ambiti, in particolare coordinando il programma di partecipazione civica di Caritas Honduras. Attingiamo alla sua testimonianza di appassionato difensore di fiumi, biodiversità, foreste e aree protette e di esseri umani, vittime di un modello di società” in cui prevale la cultura dello scarto, come afferma Papa Francesco. Conclude la nota: “Ci uniamo all’appello di Caritas Honduras perché le autorità competenti svolgano senza indugio e nel modo più esaustivo le indagini, per arrivare a chiarire i responsabili di questi omicidi”. E ai Governi si chiede di “dimostrare chiaramente il loro impegno a prendersi cura della nostra casa comune, per il bene di tutti, specialmente dei poveri, dei popoli nativi e delle generazioni future”.

Anche l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani si è pronunciato sul massacro, pretendendo un’indagine esaustiva per assicurare alla giustizia i responsabili.