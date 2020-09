Eurostat: aumenta l’aspettativa di vita degli europei. Le prospettive migliori per gli uomini a Trento e le donne a Madrid

Per gli uomini che nel 2018 sono nati nella provincia autonoma di Trento, l’aspettativa di vita è la più alta a livello europeo: in media raggiungeranno gli 82,7 anni di età, rispetto alla media europea di 78,2 anni. Parola dell’ufficio europeo di statistica, Eurostat. Le donne nate in Europa nel 2018 hanno un’aspettativa di vita di 5,5 anni più alta (83,7 anni), rispetto ai maschi, ma per trovare i luoghi in cui si registrano i più alti livelli di speranza di vita femminile bisogna andare in Spagna, nella regione di Madrid dove le donne potranno arrivare a 88,1 anni. “La salute della popolazione dell’Ue”, spiega la nota Eurostat, “è strettamente legata a quella del pianeta” e in particolare, ma non solo, “alla qualità dell’aria che respiriamo, dell’acqua che beviamo e del cibo che mangiamo”. L’aspettativa di vita nell’Ue continua ad aumentare, se si pensa che, per una persona che nel 2018 ha raggiunto i 65 anni di età, l’aspettativa media di vita è di altri 20 anni, con oscillazioni che vanno dai 23 anni di Trento o Madrid ai 15,7 in alcune zone della Bulgaria. Questo trend generale implica che “in futuro ci sarà un livello più elevato di domanda per una gamma di servizi sanitari, dovuto all’invecchiamento della popolazione”. E tuttavia, “la riduzione del numero di persone in età lavorativa potrebbe portare a carenze di personale in alcune professioni legate alla salute e in specifiche regioni geografiche”.