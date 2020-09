Diocesi: Casale Monferrato, da oggi on line il nuovo sito web

È da oggi on line il rinnovato sito web della diocesi di Casale Monferrato. Un portale, spiega l’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali, “snello ed elegante, ma allo stesso tempo chiaro e completo, per stare sempre più al passo con i tempi ed essere ancora segno di ‘Chiesa in uscita’, come ci chiede Papa Francesco”. Il sito web, prosegue la nota, pensato come “strumento di evangelizzazione e segno della presenza attiva della Chiesa nella società”, “offre una prospettiva completa della nostra Chiesa locale, attraverso le pagine dedicate alla storia, al vescovo, ai sacerdoti, alle parrocchie e alle altre realtà diocesane. In primo piano, oltre alle fotografie dei luoghi più significativi e centrali per la fede della nostra diocesi, l’elenco delle notizie importanti e recenti. Il calendario degli eventi permetterà, invece, di conoscere in anticipo tutte le attività organizzate in diocesi”.