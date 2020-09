Diocesi: Ischia, sabato 3 ottobre la Giornata per la custodia del Creato

Sabato 3 ottobre sarà celebrata a Ischia la Giornata diocesana per la custodia del Creato al Cretaio – Località Fondo d’Oglio, dalle 14 alle 19.

Il programma prevede 3 momenti: alle ore 14 attività ludico-ricreative, escursioni, itinerari teatralizzati, musico-terapia, percorsi sensoriali, flash-mob, ciclismo, battesimo della sella, merenda; alle ore 16 momento di riflessione con don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, sulla “Terra dei fuochi”; alle ore 17 la prima edizione del Premio “Laudato si’” della diocesi di Ischia in ricordo di Riccardo D’Ambra e Santa Messa presieduta dal vescovo Pietro Lagnese.

“Il nostro desiderio – si legge in una nota dell’Ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro, giustizia, pace e custodia del Creato – è costruire questa giornata con tutte le comunità parrocchiali, i movimenti e le associazioni di volontariato che operano sul territorio, con la speranza che questo momento possa essere l’inizio di un viaggio comune, volto alla creazione di un mondo più aperto, fraterno, pacifico e sostenibile, dando l’avvio a una serie di iniziative congiunte che porranno l’accento su una conversione ecologica attiva per affrontare insieme la situazione attuale che richiede risposte immediate e unificate a tutti i livelli: locali, regionali, nazionali e internazionali.

Noi ripartiamo da qui, con la consapevolezza che solo insieme possiamo costruire un mondo migliore!”. L’appuntamento si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19.