Diocesi: Molfetta, il 1° ottobre a Giovinazzo apertura del Mese missionario e momento interreligioso in memoria di don Roberto Malgesini

In occasione dell’apertura del Mese missionario, dedicato quest’anno al tema “Tessitori di fraternità”, il Centro missionario diocesano di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi promuove per giovedì 1° ottobre una serata di preghiera e condivisione. L’iniziativa sarà ospitata, dalle 20, presso la parrocchia Immacolata di Giovinazzo: in programma un’adorazione eucaristica con letture, canti, gesti simbolici e testimonianze missionarie. Sarà inoltre presentata per la prima volta al pubblico l’icona di Maria Madre della Missione che ogni domenica di ottobre, a partire dall’11, si potrà venerare in una diversa città durante la celebrazione delle 19 (11 ottobre, parrocchia San Domenico di Ruvo; 18 ottobre, cattedrale di Molfetta; 25 ottobre, parrocchia Beata Maria Vergine Immacolata di Terlizzi).

Al termine dell’adorazione del 1° ottobre, avrà luogo un momento di preghiera interreligiosa sul sagrato della parrocchia in memoria di don Roberto Malgesini, “prete degli ultimi”, ucciso a Como lo scorso 15 settembre da una delle persone che lui assisteva. Sarà, spiega una nota, “un momento di preghiera interreligiosa per don Roberto, tessitore di fraternità e fulgido testimone di dialogo con i popoli, da parte delle associazioni laicali ed ecclesiali della Rete dei popoli (di cui fa parte anche il Centro missionario diocesano) insieme alle rappresentanze delle comunità di varie provenienze e confessioni religiose residenti in diocesi, le quali tutte insieme dallo scorso anno organizzano a Molfetta la Festa dei popoli”. La preghiera sarà recitata da rappresentanti della religione cattolica, buddista e musulmana.