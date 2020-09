Diocesi: Venezia, riprendono i pellegrinaggi mariani con il patriarca Moraglia. Primo appuntamento il 3 ottobre nella basilica della Salute

Nella diocesi di Venezia riprendono con ottobre i pellegrinaggi mariani posti solitamente all’inizio del mese e nel giorno di sabato, guidati sempre dal patriarca Francesco Moraglia e alla presenza del Seminario a ricordare anche la speciale intenzione di preghiera per le vocazioni che accompagna l’iniziativa. Rispetto agli anni scorsi non ci sarà più il trasferimento normalmente previsto dal luogo di ritrovo a quello in cui viene poi celebrata l’Eucaristia; ci si riunirà perciò direttamente alle 7.30 del sabato mattina (tranne in un caso quando il pellegrinaggio è previsto di pomeriggio) nel luogo indicato e sempre lì si reciterà il Rosario che poi culminerà nella messa.

Secondo il programma dei pellegrinaggi fissato ad oggi per l’anno pastorale 2020/21, si parte sabato 3 ottobre nella basilica della Salute (Seminario). Gli appuntamenti successivi sono il 7 novembre di pomeriggio a San Salvador (orario indicativo: 15-17) insieme al gruppo “Genitori con un figlio in cielo”; il 5 dicembre nel Santuario della Madonna della Salute di Mestre; il 9 gennaio nella basilica di S. Marco (Nicopeia); il 6 febbraio nel Tempio votivo al Lido di Venezia; il 6 marzo a S. Maria Elisabetta di Cavallino; l’8 maggio a Borbiago di Mira.