Italia-Vaticano: Roma, il 1° e il 2 ottobre un convegno sulla breccia di Porta Pia con il card. Parolin

Il 2 ottobre, alle 9, nella sala capitolare del chiostro del convento di Santa Maria sopra Minerva presso il Senato della Repubblica (piazza della Minerva 38), il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, terrà una prolusione sul tema “II 20 settembre nella memoria della Santa Sede”, nell’ambito del convegno internazionale di studi “La Breccia di Porta Pia”, che si tiene in occasione del 150° anniversario (1870-2020). Promosso dallo Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio Storico e dal Pontificio Comitato di Scienze storiche, l’evento – informano i promotori – si svolgerà a Roma nelle giornate del 1° e del 2 ottobre: il primo giorno presso la Lumsa (Libera Università Maria Santissima Assunta); il secondo presso la sala capitolare del chiostro del convento di Santa Maria sopra Minerva presso il Senato della Repubblica. Il convegno, che sarà luogo di confronto tra studiosi e accademici nazionali, della Santa Sede e internazionali, vedrà la partecipazione di importanti cariche istituzionali dei due Paesi organizzatori, Italia e Stato della Città del Vaticano. L’evento nasce grazie alla collaborazione dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, della Lumsa e della Commissione per la Biblioteca e per l’Archivio storico del Senato della Repubblica, con il patrocinio del Senato della Repubblica.