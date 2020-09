Laudato si’: Antonianum, il 2 ottobre a Roma confronto sull’enciclica di Papa Francesco

Alla vigilia della nuova enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”, gli scienziati italiani dedicheranno un’intera giornata alla Laudato si’ e all’“ecologia integrale e il futuro del nostro Pianeta”, nel 5° anniversario della pubblicazione. Un grande evento dedicato all’enciclica, organizzato dalla Pontificia Università Antonianum, dalla Società Italiana di Geologia Ambientale (Sigea), dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) e dall’Alta Scuola, nell’ambito anche del Festival della sostenibilità. Si svolgerà venerdì 2 ottobre, alle 15.30, nell’Aula A dell’Antonianum, in via Merulana, a Roma.

Interverranno: padre Giuseppe Buffon, decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Antonianum; Endro Martini, presidente nazionale del Centro studi “Alta Scuola”; Donatella Bianchi, presidente del WWF Italia; Marco Gennari, esperto d’arte; Enrico Giovannini, portavoce dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile.

Nella mattina di venerdì 2 ottobre, alle 10.30, in programma una visita guidata ai Musei delle Civiltà, nel quartiere Eur. Si tratterà di un percorso speciale a tema “L’Ecologia integrale, nel sentiero della cultura e delle tradizioni popolari nei Paesi del mondo”. Alle 15.30, il briefing stampa e la convention presso la Pontificia Università Antonianum di Roma, nel rispetto delle norme sulla sicurezza sanitaria.