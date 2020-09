Papa Francesco: udienza, benedice le foto dei fedeli sul loro telefonino

Il Papa è arrivato al Cortile di San Damaso, dove lo hanno accolto circa 500 fedeli nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale, poco dopo le 9. Nel percorso a piedi lungo le transenne, che come di consueto durante l’udienza del mercoledì precede la catechesi, ha benedetto foto, rosari, libri, oggetti e immagini, firmandone qualcuna, e si è soffermato a parlare con un gruppo di ragazzi americani, riconoscibili dalla grande bandiera a stelle e strisce adagiata sulla transenna. Non è mancato lo scambio dello zucchetto e l’incontro, sempre a debita distanza, con alcune giovani famiglie con bambini, ai quali Francesco si è rivolto per dire qualche parola. “Oggi è il compleanno di mia madre, può fargli gli auguri?”, il testo di un biglietto scritto in spagnolo che una donna gli ha consegnato. Altre donne, lungo il tragitto, gli hanno mostrato foto dei loro cari sul telefonino, che il Santo Padre ha benedetto.