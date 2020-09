Diocesi: Caserta, ricoverato in ospedale il vescovo D’Alise, risultato positivo al Covid-19 dopo un ordinario controllo

Il vescovo di Caserta, mons. Giovanni D’Alise, è ricoverato nell’ospedale del capoluogo di Terra di Lavoro, essendo risultato positivo al Covid-19 dopo un ordinario controllo. “Un contagio probabilmente frutto della sua attività pastorale. Le sue condizioni sono buone. Tutte le persone che hanno avuto contatti con il nostro pastore si stanno sottoponendo dalla notte ai tamponi, come da protocollo. Auguriamo a mons. D’Alise di riprendersi quanto prima”. È quanto si legge in un post sul profilo Facebook del presule, a cura dell’Ufficio del portavoce del vescovo di Caserta e delle comunicazioni sociali della diocesi di Caserta.

“Dalle nostre comunità e dalle nostre famiglie salga incessante la preghiera al Signore Gesù perché lo guarisca e possa tornare quanto prima in mezzo a noi in salute”, conclude il post.