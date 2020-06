Tv2000: la programmazione della settimana dal 22 al 28 giugno

Le anticipazioni del palinsesto di Tv2000 (canale 28 dt e 157 Sky) da lunedì 22 a domenica 28 giugno. A Retroscena, martedì 23 in seconda serata, il teatro che riparte con il coreografo Enzo Celli e la compagnia di danza acrobatica Sonics. Confermato anche questa settimana l’appuntamento con l’Italia in preghiera, mercoledì 24 giugno: la recita del Rosario dalla Cattedrale della Madonna del Pilerio in Cosenza, presiede mons. Francesco Nolè, arcivescovo di Cosenza-Bisignano. Dopo il Rosario, in onda il documentario di Tv2000Factory Extra Omnes. Domenica 28 partono i period drama Nord e sud, period drama con Patrick Swayze, e Call the midwife, in onda in prima e seconda serata.

Prima e seconda serata

Cicli di film in prima serata

Lunedì 22

Ore 21.10 – serie A.D. La Bibbia Continuapromo

Martedì 23

Ore 21.10 – Ciclo un sorriso al giorno Dodici lo chiamano papà, di Walter Lang promo

In seconda serata – Retroscena. Il coreografo Enzo Celli e la compagnia di danza acrobatica Sonics promo

Mercoledì 24

Ore 21.00 – Italia in preghiera– Rosario per il Paese trasmesso da Cosenza

Ore 21.50 – documentario Extra Omnesprodotto da Tv2000Factory, per raccontare otto realtà della Chiesa Italiana dalla riapertura promo

Ore 22.30 – Beati voi. Tutti santi(San Pietro)

Giovedì 25

Ore 21.10 – Ciclo Amore e guerra: La chiave di Sara, di Gilles Paquet Brenner promo

Venerdì 26

Ore 21.10 – Mar nero, di Federico Bondi

In seconda serata – Effetto notte. Il mondo dello spettacolo durante la pandemia. Cosa è cambiato, cosa ci si aspetta per il futuro, come stanno vivendo gli addetti ai lavori.

Sabato 27

Ore 21.20 – Ciclo I gialli di Agatha Christie: Miss Marple nei Caraibi, di Robert Michael Lewis promo

In seconda serata Today. L’estate dell’era Covid si annuncia molto diversa dalle precedenti. Nei Paesi più sviluppati e in quelli più poveri i problemi sono diversi, ma l’inquietudine è la stessa.

Domenica 28

Ore 21.20 Nord e sud, period drama con Patrick Swayze e Call the midwife promo

Programmi

ore 7.30 e ore 9.10 dal lunedì al sabato

Bel tempo si speraLe storie positive dell’Italia che vive l’emergenza sanitaria con speranza, sorriso e forza: interviste e tanti ospiti in collegamento per proporre uno sguardo allegro su attualità e costume, economia e volontariato, spettacolo e arte. Temi e ospiti della settimana

ore 10.00, lunedì martedì, giovedì e venerdì

Il mio medico Tutte le novità scientifiche, mediche e sanitarie con luminari dal mondo della medicina in collegamento dagli ospedali d’Italia.

ore 11, dal lunedì al sabato

Quel che passa il convento Cooking show propone le ricette della tradizioneregionale italiana.

ore 14, dal lunedì al venerdì. Il sabato alle 19.30

L’ora solare Un’ora al giorno per raccontare l’angolo luminoso della vita quotidiana. Di quella personale e di quella collettiva. Il presente e il passato, l’attualità e la memoria legati dal filo rosso delle storie personali di chi non si è arreso, di chi ha cercato un senso, di chi ha tracciato una nuova strada, di chi ha trovato una speranza.

ore 15.20, dal lunedì al venerdì

Siamo noi Attualità, approfondimenti, inchieste. Per raccontare l’Italia che cambia, che dialoga, che condivide, che non ha paura, che accoglie e che costruisce bene comune.

ore 17.30, dal lunedì al venerdì

Il diario di Papa Francesco Trenta minuti per riflettere a partire dalle parole e dalle iniziative di Papa Francesco, grazie alle testimonianze e alle riflessioni degli ospiti diversi. Uno spazio importante è dedicato alle omelie di Santa Marta, alle catechesi del mercoledì e a tutti gli appuntamenti principali dell’agenda del Pontefice.

ore 19.30 dal martedì al venerdì

Attenti al lupolo sportello dei diritti dei consumatori con tutti gli aggiornamenti sul lavoro, le spese e i consumi e le novità nate dopo l’emergenza sanitaria.promo

ore 19.30 ogni lunedì, e in seconda serata lunedì e giovedì)

Buone notizie settimanale che porta alla luce storie di personaggi, protagonisti o comparse, che hanno tutti lo stesso desiderio: la ricerca del bene. Racconti dall’Italia e dal mondo, che spesso nessuno vede.

In seconda serata ogni giovedì

Indagine ai confini del sacro Un settimanale di inchiesta giornalistica su pseudo apparizioni, sedicenti veggenti, strane lacrimazioni, pericolosi gruppi religiosi, stravaganti eventi mistici. Storie, volti e cronaca in cui la superstizione si confonde con la fede e il sacro si veste di paganesimo. promo

Week end

Sabato

ore 8.00 Pensati con il cuore

ore 10.30 Caro Gesù. Insieme ai bambini – Il catechismo in famiglia promo

ore 10.45 La cantastorie – Le favole per i bambini promo

ore 14.30 Borghi d’Italia– Luino (Varese)

ore 15.20 Sulla strada – Il Vangelo della domenica, con padre Giulio Michelini promo

ore 20.50Soul. Testimoni– Le interviste dell’animapromo

Domenica

ore 7.35 Pensati con il cuore

ore 08.05 Sulla strada – Il Vangelo della domenica, con padre Giulio Michelini promo

ore 14.20 Borghi d’Italia– Majano (Udine)

ore 15.20Il mondo insieme – alla scoperta del pianeta

ore 20.30Soul. Testimoni– Le interviste dell’anima promo

Ogni giorno su Tv2000 spazi dedicati alla preghiera:

ore 7.00 – Messa dalla Basilica Santa Maria degli Angeli in Assisi

ore 8.30 – Messa dal Santuario di Santa Maria di Galloro in Ariccia

ore 11.55 – Angelus dalla Santa Casa di Loreto (la domenica con Papa Francesco in diretta dal Vaticano)

ore 15.00 – Coroncina della Divina Misericordia

ore 18.00 – Rosario da Lourdes

ore 19.00 – Messa dal Santuario di Santa Maria di Galloro in Ariccia

ore 20.00 – Rosario da Pompei