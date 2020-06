Diocesi: Monreale, dal 25 giugno il Museo diocesano riaprirà le porte ai visitatori

Dopo il lungo lockdown, giovedì 25 giugno, il Museo diocesano di Monreale riaprirà le porte ai visitatori e saranno di nuovo fruibili i percorsi della cattedrale con le terrazze e la Cappella Roano.

Lo annuncia la stessa diocesi monrealese in un comunicato in cui evidenzia come “la funzione dei Musei diocesani ha anche una valenza didattica che infatti non si è fermata utilizzando strumenti telematici della didattica a distanza”. “Indipendentemente dalle opere esposte, alcune delle quali di eccezionale pregio, i luoghi meritano una visita per la natura stessa dell’architettura e per le eccezionali vedute che si possono godere da alcune sale”, continua la nota.

Il Museo riaprirà richiedendo ai visitatori e al personale l’utilizzo dei dispositivi anti-Covid per “garantire una visita in assoluta sicurezza”. Nella prima fase della riapertura il Museo osserverà i seguenti orari di apertura: giovedì e venerdì: dalle 9 alle 13; sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Non sarà d’obbligo la prenotazione.