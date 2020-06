Ordinariato militare: Roma, in festa per due nuovi sacerdoti

Ordinariato militare in festa per due nuovi sacerdoti. Con Cosmo Binetti, 35 anni, di Molfetta, riceverà l’ordinazione sacerdotale Marco Falcone, 25 anni, originario di Cropalati (Cosenza), domani sera, nella basilica di San Giovanni in Laterano. A presiedere la celebrazione e a ordinare i due presbiteri sarà l’arcivescovo ordinario militare per l’Italia, mons. Santo Marcianò. I due hanno compiuto gli studi teologici all’Università lateranense, dove stanno conseguendo la licenza, il primo in Teologia fondamentale e l’altro in Scienza della Pace. Due storie vocazionali, coltivate nel Seminario Maggiore dell’Ordinariato. Domani ricorrerà anche il 14° anniversario di consacrazione episcopale di mons. Marcianò. I novelli presbiteri celebreranno la prima Messa nella chiesa del Comprensorio Città militare Cecchignola, rispettivamente il 24 e 29 giugno. La celebrazione di domani sera sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youTube dell’Ordinariato e sulla pagina facebook della Scuola allievi cappellani militari.