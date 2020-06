Alex Zanardi: Bosio (Csi), “un esempio, una persona con tanto cuore e coraggio”

“Questo è un momento difficile per lo sport per disabili, ma anche per lo sport in generale”. Lo ha detto al Sir Vittorio Bosio, presidente del Csi (Centro sportivo italiano), commentando la notizia dell’incidente che ieri sera ha coinvolto Alex Zanardi in handbike. Il campione ha perso il controllo del mezzo che si è capovolto due volte finendo contro un grosso furgone che veniva in senso opposto. Al momento si trova al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove è tenuto in coma farmacologico. “È stato ed è un esempio – ha detto Bosio – di come pure avendo subito un grave incidente ci si possa rialzare e tornare a fare sport e vivere. Ha fatto grandi cose nello sport, gli auguro di cuore che si possa riprendere e farci tornare a gioire per le sue grandi imprese”. “È una persona che ha tanto cuore e tanto coraggio e possiamo solo pregare e sperare che la forza che ha avuto e dimostrato in questi anni lo aiuti anche in questa occasione difficilissima”.