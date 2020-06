Fondazione Ente dello spettacolo: Terence Hill, Ambra Angiolini e i comici Lillo & Greg tra gli ospiti di “Castiglione Cinema – RdC incontra”

Non solo Terence Hill. Anche Ambra Angiolini e i comici Lillo & Greg interverranno alla prossima edizione di “Castiglione Cinema – RdC incontra”, rassegna della Fondazione Ente dello spettacolo (FEdS) in calendario venerdì 3 e sabato 4 luglio nel comune di Castiglione del Lago. “La loro partecipazione – afferma mons. Davide Milani, presidente di FEdS – a questa edizione che fortissimamente abbiamo voluto, insieme all’amministrazione comunale, è una testimonianza preziosa che dimostra come i protagonisti del mondo dello spettacolo abbiano colto l’unicità della manifestazione: una festa che mette al centro il cinema come occasione di approfondimento culturale, di relazione e di condivisione. La vera ripartenza del nostro Paese dopo la fase di emergenza della pandemia avverrà se riparte il desiderio della comunità di tornare a investire su questi valori”. È previsto dunque nel pomeriggio di venerdì 3 luglio il talk con l’attrice-conduttrice Ambra Angiolini, un incontro ravvicinato con il pubblico moderato dal giornalista Federico Pontiggia (critico della “Rivista del Cinematografo”) sul tema “L’arte di cambiare rimanendo se stessi”. Nella stessa giornata è in calendario poi l’evento pubblico con Terence Hill, appuntamento che prevede anche la proiezione del film “Il mio nome è Thomas”, road movie che Terence Hill ha diretto e interpretato prendendo le mosse da “Lettere dal deserto” di Carlo Carretto.

Sabato 4 luglio è la volta dei comici Lillo & Greg, in dialogo sul tema “Manifesto per una fiera inadeguatezza” insieme ai critici Valerio Sammarco (caporedattore “Rivista del Cinematografo”) e Steve Della Casa (conduttore “Hollywood Party”, Radio 3 Rai). A seguire la presentazione del loro ultimo film “D.N.A. Decisamente Non Adatti”, film destinato inizialmente all’uscita in sala nella primavera 2020 ma reso disponibile solo attraverso le principali piattaforme a causa dell’emergenza Covid-19. L’evento “Castiglione Cinema – RdC incontra” rappresenterà quindi per il film l’occasione finalmente per una proiezione pubblica.