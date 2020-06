Diocesi: Padova, il 29 giugno visite guidate alla chiesa di San Pietro e alla cappella del Compianto

Il Museo diocesano di Padova propone tre visite guidate alla chiesa di San Pietro, alla scoperta della cappella del Compianto. Lì è conservata una delle opere restaurate nell’ultima edizione del progetto “Mi sta a cuore”, che è sfociato nella mostra “A nostra immagine. Sculture in terracotta del Rinascimento. Da Donatello a Riccio”, fino al 27 settembre visitabile nella Gallerie del Palazzo vescovile di Padova. L’iniziativa si svolgerà lunedì 29 giugno, in occasione della festa dei santi Pietro e Paolo. A guidare le visite saranno Andrea Nante e Carlo Cavalli, rispettivamente direttore e conservatore del Museo diocesano. Tre le visite in programma – ore 18, ore 19 e ore 20 – per gruppi di un massimo di 20 persone, che saranno divisi in sottogruppi durante la visita, in modo da permettere il rispetto delle distanze di sicurezza ed evitare assembramenti. È questo il primo di una serie di appuntamenti estivi che accompagneranno la mostra “A nostra immagine. Scultura in terracotta del Rinascimento da Donatello a Riccio”, “in un itinerario alla scoperta dei luoghi della terracotta rinascimentale in città”.

Come richiesto dalle normative vigenti per partecipare alla visita guidata (su prenotazione), sarà necessario indossare la mascherina, igienizzarsi le mani all’ingresso e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. La quota di partecipazione è di euro 10 e andrà a contribuire al finanziamento del progetto “Mi sta a cuore” per il restauro del Compianto della chiesa di San Pietro.