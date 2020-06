Coronavirus Covid-19: Pftim sez. San Tommaso, al via a una nuova serie del programma televisivo teologico “È scesa la sera?”

Ritorna il programma televisivo teologico “È scesa la sera? La fede si interroga nella tempesta dell’epidemia”, prodotto dalla sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale (Pftim) di Napoli. Dopo il successo della prima serie di cinque puntate – nata in pieno lockdown -, con l’aprirsi di un nuovo e diverso periodo di “convivenza col virus” e con la relativa evoluzione delle prospettive di riflessione, la redazione ha deciso di aggiornare il dibattito, attualizzandolo alla luce dei nuovi scenari e dando vita a cinque nuove puntate su temi di grande attualità in dialogo con la teologia.

Oggi, sabato 20 giugno, alle ore 09.45, sempre sull’emittente nazionale Padre Pio Tv (canale 145 del digitale terrestre, 445 di TivùSat, 852 di Sky), andrà in onda la sesta puntata del programma (la prima della nuova serie), che vedrà protagonisti, oltre agli autori Michele Giustiniano e Carmine Matarazzo, il card. Crescenzio Sepe, arcivescovo .di Napoli, mons. Beniamino Depalma, vescovo emerito di Nola, don Francesco Asti, decano della sezione San Tommaso della Facoltà Teologica, mons. Gennaro Matino, scrittore e docente della Pftim, don Luciano Meddi, ordinario di catechetica missionaria alla Pontificia Università Urbaniana, padre Salvatore Farì, saggista e vicario episcopale.

Le puntate della nuova serie trarranno spunto dalle principali questioni ecclesiali e sociali emerse all’indomani della cosiddetta fase uno e dai passaggi salienti della “Preghiera a Maria” recitata da Papa Francesco, nei Giardini Vaticani, il 30 maggio, per chiedere l’intercessione della Madre di Dio per la fine della pandemia.

Economia, lavoro, solidarietà, giustizia sociale, dialogo tra le religioni e altri ancora saranno i temi delle future puntate, che vedranno confrontarsi con la teologia tanti prestigiosi ospiti provenienti sia dal mondo ecclesiale sia dalla società civile, tra i quali il filosofo Vittorio V. Alberti, la top manager Stefania Brancaccio, la scrittrice ebrea Miriam Camerini, l’europrogettista Claudio Luongo, l’imam Yahya Pallavicini, don Tonino Palmese, l’economista Sergio Sciarelli, il prefetto taoista Li Xuan Zong e tanti altri.

“È scesa la sera?” è uno spazio televisivo per l’approfondimento e la riflessione sui temi della fede e sul loro declinarsi in questo singolare frangente storico. La trasmissione va in onda ogni venerdì alle ore 19.15 (salvo diverse esigenze di palinsesto), sull’emittente nazionale Padre Pio Tv, e in replica il sabato mattina alle ore 09.45 e il successivo lunedì pomeriggio alle ore 13.45.