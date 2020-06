Diocesi: Cassano all’Jonio, domani il vescovo Savino celebra una messa per il 6° anniversario della visita del Papa

Sei anni fa, il 21 giugno 2014, Papa Francesco visitava la diocesi di Cassano all’Jonio. Una giornata storica per la diocesi e per l’intera Calabria. E domani, in occasione del sesto anniversario, il vescovo di Cassano all’Jonio, mons. Francesco Savino, nella cattedrale, presiederà una celebrazione eucaristica per ricordare quello straordinario evento e “ringraziare, a nome della diocesi, il Signore per la visita” del Pontefice. Anche in questo caso, fa sapere la diocesi, andranno rispettate le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria per il Covid-19 per cui non potranno partecipare oltre 120 persone. Ma per chi vorrà seguire la santa messa a distanza,è prevista la diretta streaming sulla pagina Facebook della diocesi e su una rete televisiva locale.