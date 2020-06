Rifugiati: Caritas Svizzera, una colletta per sostenere l’accoglienza

Nella Domenica dei rifugiati, domani 21 giugno, Caritas Svizzera promuove una colletta, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, che ricorre oggi. Le Chiese, la società civile e anche Caritas Svizzera mettono in campo il loro impegno affinché “la percentuale relativamente bassa di profughi che arrivano nel nostro Paese possa trovare condizioni dignitose e ricevere il necessario sostegno e il dovuto rispetto”. L’aiuto in questioni di carattere legale è un elemento cruciale dell’impegno di Caritas a favore dei rifiugiati e richiedenti asilo, ricorda lo stesso organismo pastorale, che evidenzia come “il sostegno di Caritas, finanziato dalle donazioni, va ben oltre il contributo messo a disposizione dalla Confederazione nel quadro della nuova procedura d’asilo”. “Questo impegno supplementare è fondamentale e necessario, poiché la gente che arriva in Svizzera da altri Paesi e altre culture non conosce la situazione dal punto di vista legale e ha quindi bisogno di poter fare affidamento su un servizio qualificato di consulenza legale”. Caritas Svizzera è attiva anche nell’offrire ai rifugiati alloggi e nell’aiutarli a inserirsi nella società e nel mondo del lavoro.