Commemorazioni: Rocca di Papa, presidente Mattarella e card. Bassetti il 23 giugno a Mondo Migliore per ricordare il sindaco Crestini

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, saranno presenti alla cerimonia in memoria del sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, morto tragicamente lo scorso anno. L’evento, promosso dalla Cooperativa Auxilium, si terrà il 23 giugno alle 18 nel centro di accoglienza Mondo Migliore, a Rocca di Papa. Nel corso della cerimonia, alla quale parteciperanno i familiari del sindaco, gli operatori e gli ospiti del centro, verrà piantato un ulivo e inaugurata una targa in ricordo del sacrificio, della sensibilità e dell’attenzione che aveva verso gli altri e gli ultimi. Il sindaco Crestini è morto il 20 giugno 2019 in seguito alle ustioni riportate in un incendio divampato nei locali del Comune di Rocca di Papa. Il sindaco abbandonò il Municipio solo dopo essersi assicurato che tutti fossero in salvo. Crestini è stato particolarmente legato a Mondo Migliore fin dall’inizio del suo mandato, coinciso proprio con la riapertura della struttura come centro accoglienza per persone migranti.