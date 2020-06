Coronavirus Covid-19: Università Cattolica, lunedì webinar Altems su nuovi modelli organizzativi e competenze Ssn

La pandemia da Covid-19 ha influenzato profondamente l’organizzazione del sistema salute: come i modelli organizzativi attuali hanno risposto all’emergenza e quali saranno le nuove competenze manageriali per innovare il Ssn e il sistema di welfare? Questi alcuni dei temi che verranno affrontati lunedì 22 giugno alle 15 nel webinar “L’evoluzione delle competenze manageriali e professionali per il Servizio sanitario nazionale post Covid”, promosso dall’Alta scuola in economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica (Altems), nell’ambito dell’Open Week Master & Postgraduate dedicata alla presentazione dell’offerta formativa postlaurea del Campus di Roma dell’Ateneo, in occasione della presentazione della XXV edizione del master in Organizzazione e gestione delle aziende e dei servizi sanitari (Ogass).

Ad aprire l’incontro Americo Cicchetti, direttore Altems. Alle 15.15 avrà inizio la sessione delle relazioni. Diversi gli esperti che interverranno. Tra questi Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute per il coordinamento con le istituzioni sanitarie internazionali, affronterà il tema “Quali sono le nuove competenze per i professionisti sanitari che emergono dall’esperienza Covid-19?”. Di nuove competenze per la governance a livello regionale parlerà Domenico Mantoan, direttore generale Assessorato salute Regione Veneto.

Angelo Tanese, direttore generale Asl Rm1, interverrà su “Quale ruolo per le aziende sanitari e l’evoluzione delle competenze manageriali”. Renato Balduzzi, ordinario di Diritto costituzionale all’Università Cattolica, già ministro della Salute, parlerà della “competenza giuridica per il governo del rapporto tra Stato e Regioni”. Alle 16.05 la sessione delle “Question & Answer” animata dalle domande che arriveranno nel corso della diretta attraverso i profili social. Alle ore 16.25 le conclusioni affidate al professor Cicchetti.